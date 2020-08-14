В Самаре разработали комплекс для поиска больных гриппом и COVID в толпе

Измерять температуру каждому не придется

Самарские специалисты вместе с коллегами из Перми разработали аппаратно-программный комплекс, который поможет находить в толпе людей с температурой. Это устройство нужно для того, чтобы предотвратить распространение инфекции в общественных учреждениях. Предполагается, что подобные комплексы будут ставить в школах, университетах, спортивных учреждениях, ТРЦ, в аэропортах и на вокзалах.

Это устройство позволяет дистанционно проанализировать скопление людей. И представляет собой совокупность тепловизора и камеры. алгоритмы помогут проанализировать температуру тела на расстоянии 1,5-9 метров. Одновременно устройство способно видеть до 20 людей.

Самарский технический центр "Развитие" занимался разработкой аппаратной части комплекса и отвечал за его сборку. А также именно специалисты из Самары разработали алгоритмы, позволяющие измерять температуру и сихронизировать изображение камеры и тепловизора.

- Комплекс может быть использован в качестве инструмента первои линии для массового скрининга лиц с признаками лихорадки. Он будет полезен как во время пандемии COVID-19, так и в период сезонных вирусных заболевании , - рассказали в организации.

Разработчики надеются, что их устройство поможет предотвратить распространение инфекции. В толпе можно будет выявлять людей с признаками высокой температуры. Комплекс можно синхронизировать с базой данных сотрудников, тогда больного сразу вычислят персонально.