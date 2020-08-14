На улице Мориса Тореза в Самаре запретят остановку и стоянку машин

Такие знаки скоро должны появиться на ул.Мориса Тореза Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Железнодорожном районе Самары в ближайшее время меняется схема размещения дорожных знаков.

В городском департамента транспорта сегодня сообщили, что на ул.Мориса Тореза запретят остановку и стоянку транспорта. Ограничение будет действовать на участке от ул.Мяги до ул.Авроры. Соответствующие дорожные знаки там должны появиться совсем скоро.

Пока не ясно, будет ли действовать ограничение в обе стороны дорожного движения или только на одном из направлений. Чиновники также не объясняют, чем вызвана необходимость нововведений.

На случай, если машина все же "пропала", звонить нужно на номер 112, описать ситуацию и ждать. Если автомобиль эвакуировали, то владельцу перезвонят и сообщат, на какой штрафстоянке его забирать. Оплатить придется не только штраф, но и эвакуацию, плюс время, которое машина провела на штрафстоянке.