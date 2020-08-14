На 10 пляжах Самарской области могут повесить черные шары в знак того, что купаться там запрещено

Вода на половине официальных пляжей Самарской области может быть опасна для здоровья. А вот песок там нормальный. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный Роспотребнадзор рассказал о результатах проверки 20 пляжей, которые сейчас считаются официальными в Самарской области. Это значит, что муниципальные власти ранее специально готовили их к летнему сезону: числили дно, завозили песок, выставляли раздевалки, посты спасателей и так далее. Сейчас вода на половине из них может быть опасна для здоровья.

Специалисты 13 августа изучили воду на 8 пляжах в Самаре, плюс на пляжах Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, а также Сергиевского, Сызранского, Шигонского и Безенчукского районов, плюс в районе Мастрюковских озер.

В итоге на половине из них вода признана не соответствующей нормам по микробиологическим показателям. В Самаре - это пляжи II очереди набережной (от ул. Маяковского до дамбы в районе комплекса «КИНАП»), пляж IV очереди набережной (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага), пляж Загородного парка, пляжи на спуске ул.Советской Армии, Красноглинского района, в районе спуска Барбошиной поляны, в районе санатория "Можайский" Кировского района, а также городские пляж №№1 и 3 в Сызрани и пляж в районе Фестивальной поляны на Мастрюковских озерах.

- Наши специалисты рекомендовали органам местного самоуправления и организациям, которые эксплуатируют пляжи, проинформировать население о том, что качество воды в этих местах не удовлетворительное, - говорят в Роспотребнадзоре Самарской области. - Сделать это можно, установив черные шары или плакаты "Купание запрещено".

Специалисты рекомендуют ограничить купание на 10 пляжах Самарской области, но последуют ли жители рекомендациям, пока не ясно.