Названы доходы губернатора Дмитрия Азарова за 2019 год

Появились данные о доходах губернатора

На сайте правительства опубликованы доходы губернатора Дмитрий Азарова за 2019 год. За 12 месяцев глава региона заработал на 2 млн рублей больше, чем в предыдущем периоде. Годовой доход губернатора составил 6,2 млн рублей.

Также в декларации есть информация о недвижимости губернатора. Ему принадлежит земельный участок в 500 кв.м., жилой дом, две квартиры гараж и хозяйственная кладовая. В пользовании семьи Азаровых (самого главы региона, жены Элины и младшей дочери Алены) находится квартира к 50 кв.м.

У губернатора три машины Тойота Ленд Крузер и две российские модели - Веста и Ларгус. Список движимого и недвижимого имущества в собственности губернатора практически не поменялся.

Доход супруги Дмитрия Азарова составил 2,4 млн рублей и практически не поменялся за год, упав примерно на 800 тыс рублей. У нее есть земельный участок площадью более 2200 кв.м.