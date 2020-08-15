Родничок Надежды в Самаре избавят от дурного запаха

После объезда Глава города провела личный приём жителей.

В Самаре постараются избавить от плохого запаха сквер "Родничок Надежды". Для этого власти обещали почистить озеро в сквере. Об этом шла речь на встрече главы города Самара Елены Лапушкиной с жителями Советского района во время объезда территории.

Сквер Родничок Надежды - одно из самых любимых мест жителей. В 2018 году здесь провели благоустройство, два года назад тут появилась детская площадка, освещение и резные ограждения вокруг озера. Жители рады переменам, но в этот раз, во время осмотра сквера Еленой Лапушкиной, они снова попросили об изменениях. От озера идет неприятный запах и он портит отдых в сквере.

- Необходимо найти специалистов и заняться очисткой водоёма. Озеро очень красивое, наша задача его сохранить и сделать так, чтобы оно ещё больше радовало жителей, - отметила Елена Лапушкина.

Также глава города побывала на бульваре на улице Аврора и попросила привести в порядок вывески на домах.