В Самаре «сотрудник» службы безопасности банка выманил у женщины 2 млн рублей

По факту крупного мошенничества возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили уголовное дело на мошенников, которые выманили 2 млн рублей у местной жительницы. Об этом сообщает прокуратура Промышленного района.

- Установлено, что 31 июля этого года женщине позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что мошенники пытаются похитить с ее счетов деньги и чтобы обезопасить свои сбережения, нужно снять их и перевести на другой счет, - рассказали правоохранители.

Самарчанка выполнила все инструкции и в итоге лишилась 2 млн рублей. Сейчас стражи порядка выясняют, кто стоит за этой аферой. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.