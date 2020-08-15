Три маршрутки будут ходить через стадион «Самара Арена»

Новая схема движения для автобусов № 96, 205 и 295 действует с 15 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре у маршруток № 96, 205 и 295, которые ходят до микрорайона Крутые Ключи, изменится схема движения. Теперь они будут заезжать к Агропарку «Самара» (стадион «Самара Арена»). Об этом сообщает пресс-службе мэрии города.

- По новому маршруту эти автобусы будут курсировать с 15 августа. Пока изменения временные. Пути следования скорректированы в тестовом режиме, - рассказали в горадминистрации.

В ближайшее время маршрутки № 96, 205 и 295 будут ходить следующим образом:

– по направлению «из города»: Московское шоссе – улица Дальняя – улица Арена 2018 – Проезд № 8 – Проезд № 10 – Волжское шоссе – Московское шоссе;

– по направлению «в город»: Московское шоссе – Волжское шоссе – улица Арена 2018 – Проезд № 8 – Проезд № 9 – Проезд № 12 – Московское шоссе.