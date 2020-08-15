В Самарской области водитель на Daewoo в дождь улетел в кювет

Иномарка съехала в кювет и перевернулась Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В пятницу, 14 августа, в Шенталинском районе Самарской области произошло серьезное ДТП. На 10 км 300 м трассы «Шентала — Азеево» улетел кювет автомобиль Daewoo Nexia.

- За рулем находился 60-летний мужчина. Он ехал в условиях дождя со стороны села Черемшан в направлении Шенталы. В пути следования водитель не справился с управлением и съехал в левый кювет, где машина опрокинулась, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Автомобилисту понадобилась помощь медиков. Его увезли в ближайшую больницу. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку, устанавливая все детали произошедшего.