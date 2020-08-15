«Желаю поскорее вернуться в РПЛ»: защитник Тарас Бурлак попрощался с «Крыльями Советов»

Тарас Бурлак провел за самарцев 90 матчей и отметился 6 голами Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Еще один игрок самарских «Крыльев Советов» решил покинуть команду. Речь идет о 30-летнем защитнике Тарасе Бурлаке. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

- Я хочу сказать спасибо каждому из болельщиков за поддержку, большое спасибо тренерскому штабу, персоналу клуба и всем игрокам. Этот город и клуб стали для меня родными. Я провел в Самаре большую часть своей карьеры. В этом городе я женился, и здесь родилась моя дочь. В Самаре я оставляю частичку своего сердца. Спасибо за все, Самара! Еще увидимся! - поделился своими мыслями перед уходом Тарас Бурлак. Также он пожелал «Крыльям» поскорее вернуться в РПЛ.

Напомним, футболист выступал за «Крылья Советов» на правах аренды с 2015 по 2016 год, а в 2018 году вернулся из «Рубина» и подписал с самарским клубом полноценный контракт. За «Крылья» Тарас Бурлак провел 90 матчей, отметился 6 голами, был капитаном команды. По информации МАТЧ ТВ», игрок перейдет в тульский «Арсенал».