Еще две смерти: в Самарской области за сутки нашли 50 новых заболевших коронавирусом

Общее число зараженных COVID-19 в регионе выросло до 7522 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны последние данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Самарской области. В субботу, 15 августа, стало известно еще о 50 случаях заражения. Общее количество жителей региона, которые подхватили COVID-19, теперь составляет 7522 человека.

По данным оперштаба, с каждым днем растет и число тех, кто смог победить новую инфекцию. За минувшие сутки закончили лечение 67 пациентов. Всего в Самарской области выздоровели 5760 человек.

К сожалению, выросло и число смертельных случаев. Медики не смогли помочь еще двоим пациентам. Количество умерших от коронавируса жителей региона увеличилось до 117 человек. Отметим, что в губернии уже три дня подряд фиксируют по две смерти за сутки от COVID-19.