Самарцев предупреждают о сильном дожде днем 15 августа

Дождь ожидают преимущественно в южных районах губернии Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области в субботу, 15 августа, вновь объявили желтый уровень опасности. Предупреждение связано с сильным дождем, который пока не торопится покидать регион.

- Днем 15 августа местами по Самарской области сохранится сильный дождь, преимущественно в южных районах, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области, в свою очередь, призывает жителей быть внимательными и осторожными. Особенно это касается автомобилистов. Сотрудники МЧС просят водителей быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

По прогнозам синоптиков, дождь будет идти в Самарской области и в воскресенье, 16 августа. Также завтра возможна гроза. В понедельник, 17 августа, тоже ожидается дождь, но кратковременный.