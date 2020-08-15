В Самаре женщина на «Ладе» отправила в металлическое ограждение «Вольво»

Автомобилистка не уступила дорогу иномарке и спровоцировала ДТП Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло днем в пятницу, 14 августа, в Красноглинском районе Самары. Там столкнулись «Лада» и «Вольво», после чего иномарка протаранила металлические ограждения и вылетела на газон.

- За рулем отечественного автомобиля находилась 51-летняя женщина. Она, двигаясь по Красноглинскому шоссе, решила повернуть налево — горел зеленый сигнал светофора. При повороте автомобилистка не пропустила «Вольво», который двигался ей навстречу в прямом направлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП пострадали два человека: автомобилистка и ее 19-летний пассажир. Их на машине скорой помощи увезли в больницу. Сейчас стражи порядка продолжают устанавливать все детали происшествия.