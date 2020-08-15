Под Самарой фура перевернулась на крышу и перекрыла трассу М-5

Фура перевернулась поперек проезжей части / Фото: Подслушано Самара Фото: vk.com

В субботу, 15 августа, на трассе М-5 под Самарой произошло серьезное ДТП. Там опрокинулась на крышу фура с прицепом. Лег большегруз прямо поперек дороги, так что движение оказалось полностью перекрыто.

- ДТП на трассе М-5, на участке «Самара — Уфа». Дорога на Самару сейчас перекрыта. Приходится ехать в объезд, - пишут очевидцы в группе «Подслушано Самара».

Что стало причиной аварии, а также в каком состоянии находится водитель фуры, пока не известно. По словам автомобилистов, сегодня утром на трассе был сильный туман, возможно, из-за него водитель большегруза и не справился с управлением. Установить все детали аварии предстоит полицейским.