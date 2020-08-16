В Самаре под воду ушла новая дорога

Вот так пришлось ехать автомобилям

Жители Самары остались недовольны последствиями ливня в Самаре 15 августа 2020 года. В результате сильного дождя в огромную лужу превратилась дорога на улице Ново-Вокзальной в месте пересечения с улицей Победы. В этом районе сейчас идет ремонт, на магистрали снимают верхний слой асфальта. Возможно, именно с этим связано то, что образовался перепад высот и все потоки воды хлынули по Ново-Вокзальной.

Автомобилистам пришлось непросто. Машины буквально тонули в потоках воды. Водители задавались вопросом - нормально ли, что такое случается после ремонта - ведь дорогу на Ново-Вокзальной также обновляли.Видео выложили в группе Самара ДТП.

Также жители переживают, что после ливня затопило и метро, которое как раз находится на этом перекрестке.