В Самаре на улице Земеца сгорела отечественная легковушка

Информации о пострадавших нет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сообщение о возгорании легкового автомобиля в Самаре поступило на пульт дежурного в 8:42 в субботу, 15 августа. Выяснилось, что автомобиль полыхал у дома № 13 по ул. Земеца в Промышленном районе города.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, огонь охватил ВАЗ-2110. В его тушении участвовали девять человек. Ликвидировать возгорание удалось уже в 8:51.

Данных о пострадавших нет. Что стало причиной возгорания, и какой ущерб причинил огонь, предстоит выяснить специалистам.