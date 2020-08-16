«Пассажирка мотоцикла погибла на месте, два человека в больнице»: в Камышлинском районе Самарской области произошло массовое ДТП

Машина серьезно пострадала в ДТП Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Массовое ДТП с пострадавшим произошло 15 августа в Камышлинском районе Самарской области. К сожалению, без погибших не обошлось.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в 17:10 64-летний водитель машины «Лада-Гранта» ехал по автодороги М-5 Урал со стороны Уфы в сторону Самары. Мужчина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Мерседес-Бенц» с полуприцепом, которым управлял 34-летний водитель. Большегруз двигался из Самары в сторону Уфы.

От удара у фуры оторвался топливный бак и отлетел в автомобиль «Лексус», в составе автомобильного прицепа. Машиной управлял 45-летний водитель. Автомобиль ехал со стороны Уфы в сторону Самары. Отлетевший бак повредил автомобильный прицеп.

В это время за автомобилем «Лексус» ехал мотоцикл «Ямаха». Им управлял 24 водитель, а сзади сидела девушка 22 лет. Пытаясь предотвратить столкновение, мотоциклист применил экстренное торможение, в результате чего мотоцикл упал.

В результате этого жуткого ДТП пассажирка мотоцикла погибла на месте до приезда скорой помощи, а водитель мотоцикла и водитель отечественной легковушки госпитализированы.