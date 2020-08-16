В Самаре объяснили всемирный потоп на улице Победы

В Самаре затопило перекресток на Безымянке

В Самаре во время дождя 15 августа затопило перекресток улиц Победы и Ново-Вокзальная. Автомобилисты снимали шокирующие видео, как машины чуть ли не по стекла в воде пробирались по внезапно разлившемуся морю. Конечно, у них возникло очень много вопросов к качеству проводимого на улице ремонта и к ливневкам.

На эти вопросы ответили представители Инженерных систем, которые так и подчеркнули: да, ремонт виноват, но только потому, что он прямо сейчас идет.

- Скопление воды произошло в связи с тем, что в настоящее время отсутствует верхний слой асфальтобетонного покрытия и дождеприёмные колодцы не выведены в проектные отметки, - объяснили здесь всем вопрошающим.

Горожане также переживают, как бы в результате всего этого не затопило метро. Дожди продолжатся как минимум сутки и какими будут последствия ливня непонятно. Кстати, огромные лужи появились не только на Безымянке. Пожаловались на всемирный потоп и на улице Стара-Загора, а также на проспекте Кирова.