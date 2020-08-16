Жители Самары не поддержали застройку на месте американских горок в парке «Дружба»

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На сайте администрации Самары опубликовали результаты публичных слушаний, что накануне проходили в городе. Среди прочих вопросов обсуждалось строительство на месте «Американских горок» в парке Дружба спортивного объекта.

С такой инициативой выступило ООО «Стандарт». Компания предложила сменить части зоны Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) на зону Ц-4с (общественно-деловая зона для размещения объектов спортивно-зрелищного назначения). Речь идет о земельном участке площадью 20 140 кв.м в Советском районе, на пересечении ул. Запорожская и ул. Дыбенко. Участок располагается в парке «Дружба» и имеет кадастровый номер 63:01:0912002:520.

Как сообщается на сайте городской администрации, такое предложение самарцы не поддержали.

- Поступило одно мнение «Против» в письменной форме. Заявление не поддержано участниками публичных слушаний, - сообщается в заключении.