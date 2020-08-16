Появились подробности ДТП с участием пешехода на Московском шоссе в Самаре

Пешеход переходил дорогу в неположенном месте, а водитель превысил скорость Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В субботу, 15 августа в Самаре на Московском шоссе под колеса автолюбителю попал 29-летний пешеход. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, ДТП произошло в 10:00. В это время 39-летний водитель, управляя машиной "Шкода-Рапид", ехал по Московскому шоссе, от ул. Киевская в направлении ул. Луначарского. В районе д.1 по ул. Московское шоссе, мужчина превысил скорость и допустил наезд на пешехода.

Мужчина, кстати, переходил дрогу в не установленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. Итогам такой легкомысленности стала поездка в больницу.

- Всем автолюбителям рекомендуем быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем. Также напоминаем, что в ПДД четко указано, что пешеходы обязаны переходить дорогу только в специально созданных местах, - отметили в Госавтоинспекции.