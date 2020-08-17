В Самаре угонщик попался Росгвардии из-за плохого вождения

Угонщика задерживали два экипажа Фото: другой источник.

В Самаре росгвардейцы задержали подозреваемого в угоне. Мужчина вызвал у них подозрения, когда начал опасно маневрировать на легковушке. Чтобы не допустить трагедии, сотрудники Росгвардии потребовали от водителя остановиться. Но на призывы тот не отреагировал.

Конечно, поведение водителя выглядело максимально подозрительно: он прибавил газ, попытался скрыться. Конечно же, росгвардейцы пустились в погоню. Нарушитель остановился только тогда, когда на место подъехал еще один экипаж вневедомственной охраны с включенными маячками. Водитель понял, что ему не скрыться.

Вскоре выяснилось, что мужчина убегал не просто так. Машина оказалась в угоне: заявление поступило буквально несколько минут назад. 20-летнего угонщика задержали и передали полиции.