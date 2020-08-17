Жительница Самары едва не осталась без вещей и техники, перевезя их в покупаемую квартиру

Фото: УФССП по Самарской области

В Самаре судебные приставы помогли местной жительнице вернуть свои вещи и бытовую технику. Все дело в том, что женщина оставила их в квартире, которую она собиралась покупать, вот только продавец так и не смогла расстаться со своим жилищем.

- Самарчанка решила приобрести квартиру для своей мамы, нашла по объявлению подходящую и подписала предварительный договор купли-продажи. Продавец разрешила покупательнице перевезти технику и вещи, однако потом стала переносить дату регистрации договора, ключи от жилья не передала, а потом и вовсе перестала выходить на связь, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

В итоге женщина обратилась в суд. Служители Фемиды обязали продавца квартиры вернуть все вещи. Добровольно решение суда она так и не исполнила. В итоге приставы вынесли постановление о наложении ареста на счета женщины. Только после этого она вернула чужую технику и мебель.