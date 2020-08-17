И опять 45: в Самарской области посчитали, сколько еще человек заболели COVID

В Самаре продолжают бороться с коронавирусом

В Самарской области коронавирусом заболели еще 45 человек за сутки 17 августа. Кстати, число зараженных уже почти 2 недели находится в рамках 40-50 человек и сильно не растет. Всего на данный момент зафиксировано 7620 заболевших в регионе. Больше половины пациентов уже здоровы - 5776 человек.

17 августа в регионе новые пациенты с коронавирусом не умирали. Всего же к этой дате скончались 117 человек, это меньше, чем у большинства соседей.

Число заболевших в регионе растет довольно медленно, именно поэтому сейчас в Самарской области сняты многие ограничения, а 1 сентября дети собираются в школу. Также скоро должна начаться диспансеризация, а уже с конца августа больницы, в которых размещались ковидные госпитали, приступят к нормальному режиму работы.