В Самаре ликвидируют рынок. Торговцы пошли в суд

"Солнечный" - не первый рынок, вызвавший нарекания мэрии Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Самаре собираются снести еще один рынок. На этот раз мэрия отказалась продлевать срок действия документа об организации розничного рынка ООО «Долина» на кольце Южно-обводной дороги около ТЦ «Амбар». Среди горожан рынок известен как «Солнечный». Соответствующее распоряжение еще в конце июля подписал первый заместитель главы Самары. Однако предприниматели с таким решением не согласились и обратились в арбитражный суд с просьбой признать действия мэрии незаконными. Кроме того, бизнесмены попросили суд на время рассмотрения дела запретить исключение «Солнечного» из областного реестра розничных рынков.

- Если сейчас исключить рынок из реестра, это может привести к необратимым последствиям и нарушить нормальную работу как компании-организатора рынка, так и 87 предпринимателей-арендаторов, - объясняют бизнесмены. - В случае исполнения распоряжения все договоры с арендаторами заявитель будет обязан расторгнуть и оплатить им штрафные санкции. Последующее восстановление расторгнутых договоров аренды представляется крайне сомнительным, и таким образом предпринимательская деятельность будет прекращена.

Исковое заявление судья у бизнесменов принял, однако отказался запрещать исключать рынок из реестра.

- Заявитель не представил достаточные доказательства необходимости принятия обеспечительных мер и не доказал значительность ущерба, - говорится в решении суда.