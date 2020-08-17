В Самаре снова поплыл склон у Ботанического сада

Склон около Ботанического сада снова не в лучшем виде

В Самаре после дождя снова поплыл склон Ботанического сада. Вся грязь стекает на плитку, и в итоге она проваливается все глубже, идет волнами. Так уже случалось после сильного ливня. склон обещали укрепить, но это, видимо, не помогло.

16 августа - после сильного дождя - проблему старались исправить, на объекте полдня работали специалисты в форме и спецтехника. Местные жители отметили, что этой проблеме уже лет 40 и после дождей такие проблемы возникают постоянно.

Пока официально власти на вопросы не ответили. Жители надеются, что весь склон в итоге из-под ног жителей не уплывет.