В Самаре из-за массового отравления детей закрыли «Волгаренок»

Смены в лагере проходили нормально

В Самаре дети, отдыхающие в оздоровительном центре «Волгаренок», массово заболели со схожими симптомами. Еще 14 августа к медикам обратились несколько детей и два воспитателя, у которых заболел живот. Людей начало тошнить. Начальство лагеря приняло решение вызвать скорую помощь. К этому моменту за помощью обратился уже 21 человек: 18 детей и три сотрудника лагеря. Как дальше развивалась ситуация, рассказала глава департамента образования Самары Елена Чернега.

- Инфекционисты и педиатры провели обследование детей и взрослых. И 15 августа было принято решение - вывезти всех детей из лагеря. Троих из них отправили в больницы, двух девочек по настоянию их мамы госпитализировали, - рассказала Елена Чернега.

Она подчеркнула, что сейчас за здоровьем всех отправленных домой детей следят медики. Повторных обращений ни от кого не было.

Роспотребнадзор сейчас особенно проверяет состояние пищеблоков во всех загородных лагерях.

- Я сейчас прошу всех успокоиться, никакой угрозы здоровью детей нет. Виновных лиц мы найдем, накажем. Детей вывезли сразу, их родителям о проблемах сообщили уже 14-го. В этом лагере смену мы вряд ли запустим, так как уже начинается учебный год. Во всех остальных учреждениях смены продолжаются в обычном порядке, - объяснила глава депобра.