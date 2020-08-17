Родители первоклассников-двойняшек в Самаре получат 10 тысяч рублей

Сборы первоклашки в школу влетают "в копеечку", и выплата придется очень кстати Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре родители первоклассников-двойняшек получат единовременную выплату к началу учебного года. Сумма составит по 5 тысяч рублей на каждого ребенка, то есть в общей сложности семья с двумя близнецами получит 10 тысяч рублей, с тремя – 15 и т.д. Об этом сообщает администрация Самары.

Согласно опубликованным документам, на денежную выплату могут претендовать родители близнецов (двойняшек), которые поступили в первый класс в общеобразовательные учреждения среднего (полного) общего образования.

В мэрии подчеркнули, что прав на получение единовременной выплаты имеет один из родителей близнецов. И родители, и дети должны иметь российское гражданство и прописку в Самаре.

- Выплата носит заявительный характер, и предоставляется однократно в период с 1 июля по 30 ноября года, в котором дети были зачислены в 1 класс, - сообщили в горадминистрации

Для получения единовременной выплаты матери или отцу близнецов-первоклашек необходимо обратиться в Центр обеспечения мер социальной поддержки по месту жительства либо в одно из отделений «МФЦ» и представить пакет документов. Подробности можно изучить здесь.