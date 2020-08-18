В Самарской области пьяный водитель протаранил припаркованную машину и забор

Мужчина серьезно повредил свою машину Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Кошкинском районе сотрудники ДПС задержали 63-летнего местного жителя. Случилось это после того, как он врезался в припаркованную возле частного дома машину, а следом протаранил забор.

- Находившийся за рулем мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения. Полицейские отстранили его от управления автомобилем и предложили протий медицинское освидетельствование, - рассказывают в ГУ МВД России по Самарской области.

Автолюбитель ответил отказом. Оказалось, что в апреле 2020 года его уже привлекали к ответственности по статье 12.26 ч.1 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Ему выписали штраф в 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года.

Сейчас на злоумышленника возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозят лишение свободы на срок до 2 лет и более серьезные денежные санкции.