КамАЗ выбил "Ладу Гранту" в металлический забор на трассе в Самарской области

По факту аварии проводится проверка Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Накануне вечером, 17 августа, в Волжском районе региона произошло ДТП. Примерно в 17-50 КамАЗ столкнулся с "Ладой Грантой" недалеко от трассы "Самара-Бугуруслан".

- 39-летний мужчина, находившийся за рулем грузовика при осуществлении обгона не убедился в безопасности маневра и врезался в легковушку, за рулем которой находился 54-летний водитель. Он ехал в попутном направлении, осуществляя поворот налево, с включенным двигателем, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

После удара "Гранта" съехала в кювет и влетела в металлический забор. В результате аварии владелец "Лады" получил травмы. Сейчас ему назначено амбулаторное лечение. По факту случившегося полицейские проводят проверку.