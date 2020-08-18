Фестиваль «Самарское Знамя - 2020» пройдет на 18 площадках

Фестиваль снова имеет статус международного Фото: Пресс-служба регионального отделения Партии «Единая Россия»

Стало известно, как будет проходить второй международный фестиваль «Самарское Знамя - 2020». Культурно-просветительский проект, гости которого смогут лучше узнать историю и традиции различных народов, проведут 29 августа.

На заседании оперативного штаба, состоявшегося накануне, представители областного министерства культуры предложили подготовить мероприятие «Самарское Знамя» в Струковском парке и на территории Иверского монастыря - на 18 открытых площадках. Эту идею поддержали другие участники совещания.

Добавим, что гости фестиваля смогут поучаствовать в мастер-классах, интерактивах, побывать на литературных площадках. Правда, будут и ограничения - на каждой из фестивальных зон одновременно смогут находиться только 50 человек.