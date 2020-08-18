Новый опасный вирус гуляет по Самарской области, и это не COVID

Страдают самые беззащитные

В Самарской области разгулялся новый опасный вирус. И если COVID представлял особую опасность для людей, то теперь беда угрожает сельскому хозяйству региона. Режим чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы свиней введен уже в половине муниципальных районов Самарской области. На остальных территориях действует режим повышенной готовности. Все крайне серьезно: для поголовья свиней в регионе это страшная угроза. Вирус-возбудитель болезни очень контактен, именно поэтому на зараженных территориях приходится ликвидировать всех животных. Над районами горят костры, жители жалуются на страшный запах, а фермеры оплакивают свои потери.

- Ситуация тревожная. Если для человека АЧС не представляет опасности, то для огромного свиноводческого комплекса Самарской области, который насчитывает 200 тысяч голов, это угроза очень серьезная, - отметил на оперативном совещании председатель правительства региона Виктор Кудряшов.

Разработан план, который должен позволить победить вирус. Но для этого его необходимо неукоснительно соблюдать. Сейчас главное ликвидировать очаги возникновения чумы свиней и не допустить распространения вируса. Контролирует ход работ специально созданный оперативный штаб.