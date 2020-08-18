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Коронавирус Covid-19

В Самарской области еще 43 человека заболели коронавирусом

Победить болезнь смогли 59 местных жителей
Михаил ГорюновМихаил ГорюновМихаилГорюнов
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Людям не рекомендуют снимать маски

Людям не рекомендуют снимать маски

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

18 августа стало известно, что коронавирусом в Самарской области заболели еще 43 человека. Это на два меньше, чем накануне. Всего на данный момент зафиксировано 7663 инфицированных в регионе.

К счастью, 18 августа в губернии не обновилась статистика по умершим от Covid-19. Цифры остались на прежнем уровне - всего скончались 117 человек за все время пандемии.

Выздоровели за сутки 59 пациентов. Общее число излечившихся - 5635 граждан. Добавим, что большинство ограничений в регионе уже снято. В то же время людям не рекомендуют снимать маски в магазинах, общественном транспорте и других местах, где собирается много народа

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