В Самарской области еще 43 человека заболели коронавирусом

Людям не рекомендуют снимать маски Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

18 августа стало известно, что коронавирусом в Самарской области заболели еще 43 человека. Это на два меньше, чем накануне. Всего на данный момент зафиксировано 7663 инфицированных в регионе.

К счастью, 18 августа в губернии не обновилась статистика по умершим от Covid-19. Цифры остались на прежнем уровне - всего скончались 117 человек за все время пандемии.

Выздоровели за сутки 59 пациентов. Общее число излечившихся - 5635 граждан. Добавим, что большинство ограничений в регионе уже снято. В то же время людям не рекомендуют снимать маски в магазинах, общественном транспорте и других местах, где собирается много народа