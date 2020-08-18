Самарский автолюбитель с помощью арматуры и угроз вернул себе место на парковке

Очевидцы сняли конфликт на видео Фото: принтскрин видео.

На днях на улице Краснодонской в Самаре произошел конфликт между двумя автолюбителями. Они не смогли поделить место на парковке во дворе дома № 67. Дело едва не кончилось кровопролитием.

- Парень схватился за арматуру из-за того, что сосед занял его парковочное место. Что, жизнь человеческая ничего не стоит?! Люди, одумайтесь! - пишет в паблике «Самара Life» очевидец событий.

К счастью, до драки не дошло. Мужчина, припарковавший свое авто на «чужом» месте, предпочел не продолжать спор и переставил машину. Добавим, что разбирательство попало на видео и было опубликовано в социальных сетях.