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Самарский автолюбитель с помощью арматуры и угроз вернул себе место на парковке

Конфликт между соседями развернулся на улице Краснодонской, очевидцы сделали видео
Михаил ГорюновМихаил ГорюновМихаилГорюнов
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Очевидцы сняли конфликт на видео

Очевидцы сняли конфликт на видео

Фото: принтскрин видео.

На днях на улице Краснодонской в Самаре произошел конфликт между двумя автолюбителями. Они не смогли поделить место на парковке во дворе дома № 67. Дело едва не кончилось кровопролитием.

- Парень схватился за арматуру из-за того, что сосед занял его парковочное место. Что, жизнь человеческая ничего не стоит?! Люди, одумайтесь! - пишет в паблике «Самара Life» очевидец событий.

К счастью, до драки не дошло. Мужчина, припарковавший свое авто на «чужом» месте, предпочел не продолжать спор и переставил машину. Добавим, что разбирательство попало на видео и было опубликовано в социальных сетях.

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