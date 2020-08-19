В Самаре на перекрестке перевернулась иномарка

Сила удара была такова, что иномарка вылетела на обочину и опрокинулась на бок. Фото: скриншот видео

В Самаре около площади им. С.М. Кирова вечером 18 августа произошла серьезная авария. На перекрестке улиц Свободы и Краснодонской столкнулись две легковушки – Mitsubishi и «Лада Гранта». В результате японская иномарка вылетела на обочину, снесла знак и перевернулась на бок. О ДТП очевидцы сообщили в соцсетях.

- Вроде и знак «Стоп» на перекрестке висит, а все равно летят, по сторонам не смотрят, - комментируют очевидцы.

По предварительной информации, в аварии виновна водитель автомобиля Mitsubishi. Она не уступила дорогу отечественной легковушке и столкнулась с ней. От удара иномарку отшвырнуло на обочину, где она врезалась в дорожный знак и опрокинулась. «Лада Гранта» осталась стоять посреди дороги с развороченным капотом.

Несмотря на то, что место аварии выглядело жутковато, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.