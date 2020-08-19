В Самарской области хотят строить велоэлектромобили

На улицах Самары могут появиться велоэлектромобили Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области ищут инвесторов для строительства легких электромобилей. Соответствующий проект разместило на своем портале областное Агентство по привлечению инвестиций. Власти ищут желающих вложить в проект строительства легких электромобилей 12 миллионов рублей, окупиться затраты должны за пять лет.

Как сообщается в документации, патент на полезную модель велоэлектромобиля в 2016 году получил житель Тольятти Евгений Размоскин, сейчас уже готова полноразмерная пластиковая модель будущей чудо-машины. Передвигаться четырехколесное транспортное средство на шинах низкого давления сможет и по воде, и по суше. Правда, с небольшой скоростью – всего 60 километров в час.

Кузов будет изготовлен из листового полимера, двери и крыша будут сдвигаться. Энергию чудо-техника будет получать с помощью встроенных солнечных панелей, а если аккумуляторы полностью разрядятся, передвигаться можно будет с помощью педалей.

Автор проекта считает, что стоимость велоэлектромобиля может составить 380 тысяч рублей. Новинка может быть востребована, например, при передвижении по национальным паркам и заповедникам - чтобы не вредить экологии.