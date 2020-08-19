Жители двух районов Самары стали жертвами лжекоммунальщиков

Срок поверки счетчиков - 4-6 лет Фото: Ольга НОВИКОВА

Жители Кировского и Промышленного районов Самары стали жертвами лжекоммунальщиков. Они поверили мошенникам, которые ходили по квартирам, представлялись сотрудниками компании «ЭнергосбыТ Плюс» и предлагали заменить счетчики горячей воды. В результате они не только заплатили деньги за замену исправных рабочих приборов, но в некоторых случаях и вовсе лишились приборов учета.

- Наши сотрудники не ходят по квартирам жителей с предложениями установить или заменить счетчики горячей воды! – предупреждают в АО «ЭнергосбыТ Плюс». - Они проводят только опломбировку приборов учета, да и то – только если клиент сам обратился в компанию. А мошенники в некоторых случаях даже срывают пломбы или намеренно выводят из строя счетчики.

Коммунальщики напоминают: срок поверки счетчиков горячей воды составляет 4 года, у более новых моделей - 6 лет.