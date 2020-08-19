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Стало известно, где 2134 детей в Самарской области покусали клещи

Только за последнюю неделю жертвами кровососов стали 53 ребенка
Ольга НовиковаОльга НовиковаОльгаНовикова
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Клещи не щадят ни взрослых, ни детей

Клещи не щадят ни взрослых, ни детей

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Стало известно, сколько жителей Самарской области стали жертвами клещей. По данным регионального управления Роспотребнадзора за минувшую неделю с 10 по 16 августа кровососы покусали 118 человек, в том числе 53 детей.

Всего в 2020 году медики зафиксировали 6222 обращений жителей, пострадавших от укусов клещей. Треть из них – дети, клещи покусали 2134 малышей.

Чаще всего клещи кусали самарцев на дачах и в селах – таких укусов зарегистрировано 34,7%. 21,2% приходятся на территории дикой природы. В парках и лесопарках жекртвами кровосовов стали 2,5% обратившихся. 1,7% самарцев покусали на кладбищах.

В 274 из 5879 исследованных клещах нашли вирус энцефалита (4,7% случаев). 303 клеща оказались носителями боррелиоза. Всего боррелиозом с начала года в регионе заболело два человека.

В настоящее время в регионе обработано от клещей всего 3262,48 га территории.