В Самаре признали экстремистским популярный перевод Корана

18 июня Красноглинский районный суд удовлетворил иск зампрокурора Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершилась двухлетняя судебная тяжба, посвященная переводу Корана. Черты экстремизма нашли в весьма распространенном издании, поэтому в качестве заинтересованных лиц в дело были вовлечены не только переводчик и богослов Эльмир Кулиев, но и издательства "ЭКСМО", "Китаб" и даже Совет муфтиев России.

Как рассказали корреспонденту "КП-Самара" собственные источники в правоохранительных источниках, история эта началась еще в 2016 году, когда в селе Красный Пахарь под Самарой сотрудники УФСБ России по Самарской области обнаружили подпольный молельный дом, начиненный взрывчаткой, радикалами и нелегалами. Среди прочего, там изъяли некий перевод Корана, который оперативникам показался подозрительным. Его отдали на экспертизу, и лингвисты нашли следы экстремизма в некоторых высказываниях, опубликованных в данном издании.

Материалы проверки сотрудники ФСБ передали в прокуратуру Самарской области, и в июне 2018 года зампрокурора Самарской области направил в Красноглинский районный суд Самары иск о признании данного издания экстремистским.

Рассмотрение дела в суде растянулось на два года из-за назначения дополнительных экспертиз. В итоге 18 августа иск прокуратуры все-таки был удовлетворен. Решение в законную силу не вступило и с большой долей вероятности будет обжаловано.

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