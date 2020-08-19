Перекрытие дорог в Самаре в августе 2020 года: какие участки закроют для автомобилей

Схема перекрытия в Самаре

Перекрытие дорог в Самаре в августе 2020 года будет максимально масштабным. Движение будет затруднено сразу не трех улицах в разных концах города. Рассказываем все в подробностях о закрытых для проезда автомобилистов дорогах и точных адресах закрытых участков. Как объяснили городские власти, все работы ан самых оживленных трассах специально запланировали на выходные - жителям стоит отнестись к этому с пониманием.

Ново-Садовая: с 21 августа по 31 августа

С 20.00 21 августа до 6.00 24 августа будет закрыта для движения улица Ново-Садовая. Автотранспорту придется проследовать по улицам-дублерам. С 8.00 24 августа до 07.00 28 августа закроют дорогу-дублер со стороны "Современника". А вот с 20.00 28 августа до 6.00 31 августа - дублер с другой стороны, также не будут ходить трамваи.

улица Советской Армии: с 21 по 31 августа

Также будет перекрыта улица Советской Армии в районе МТЛ Арены - с 10.00 21 августа до 5.00 24 августа, невозможно будет проехать в обоих направлениях, объезд - по 3 Просеке и 22 Партсъезда.

С 20.00 21 августа также будет закрыта часть улицы от Дыбенко до Гагарина в сторону Гагарина. Объезд - по Карбышева и Авроре. С 20.00 28 августа тот же участок перекроют в обратную сторону.

улица Запорожская: с 21 до 24 августа

С 20.00 21 августа до 6.00 24 августа будет закрыта улица Запорожская, около Муравейника. Объехать перекрытую дорогу можно будет по 1-му Безымянному переулку.