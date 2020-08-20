Названа дата открытия всех детсадов в Самаре

Детские сады начнут работать

Стала известна дата открытия детски садов в Тольятти. В департаменте образования города Самара объяснили, что они откроются 24 августа и начнут работать в штатном режиме.

Напомним, что в период пандемии детсады не закрывали, но они работали в режиме дежурных групп. Чтобы отдать ребенка в группу нужно было взять справку с места работы одного из родителей о том, что человек реально занят. В начале пандемии это было оправданно, но фактически абсолютное большинство жителей Самарской области вышли на работу уже в мае и потребность в работе детских садов была очень велика. Свои просьбы жители оставляли буквально под каждым постом в инстаграме губернатора Дмитрия Азарова.

Также в департаменте образования объяснили, что в детсадах будут соблюдаться все требования Роспотребнадзора. Детей в маски не оденут, но санитайзеры будут на каждом шагу, а также постоянно будет проводиться специальная уборка.

Также жители поинтересовались, когда будет проходить вторая волна зачисления в детские сады. - на 2020/2021 год. В Департаменте объяснили, что ее сроки пока не определны.