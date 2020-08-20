Появилось видео ночного ДТП с перевернувшейся машиной в центре Самары

Автомобиль перевернулся на крышу Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

В Самаре в центре города произошло ДТП: столкнулись две машины. «Фольксваген» перевернулся на крышу, а «Мицубиси», в который он врезался, оказался серьезно поврежден. Как удалось выяснить журналисту «КП-Самара», за рулем находилась девушка, которая до этого знатно посидела за столом, где не экономили на алкоголе.

На месте работала полиция и скорая Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

Девушка вышла из-за стола и села за руль машины мужа. Она успела проехать буквально метр, как не справилась с управлением и врезалась в автомобиль, который ехал рядом. Непонятно, на какой скорости выруливала девушка, но машина перевернулась на крышу. Приехали скорая и полиция, но оказалось, что девушка совершенно не пострадала.

Машины сильно повреждены Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

Машины сняли на видео. Теперь во всех деталях ДТП предстоит разобраться полицейским.