Скоро поедем: как идет ремонт на Заводском шоссе прямо сейчас

На Заводском шоссе продолжается ремонт. Фото: Автодор.

В Самаре заканчивают реконструировать Заводское шоссе от Авроры до 22 Партсъезда. Строительные работы по нацпроекту здесь выполняет компания «Автодоринжиниринг». Сейчас строители уже завершили укладку более 2,5 километров дороги и приступили к обустройству тротуаров и прокладке коммуникаций для устройства освещения. 1 сентября будет открыт участок, который соединит сквозной проезд по шоссе и поворот на проспект Мальцева – к жилой зоне и предприятиям.

А уже к 15 сентября сквозной проект по Заводскому шоссе откроют на всем протяжении. Кстати, после реконструкции преобразится не только дорога. На шоссе появятся тротуары, парковки и остановочные павильоны для автобусов, а на ж/д переездах - резинокордовое покрытие. Также за этот период по муниципальному контракту подрядчик уложит верхний слой асфальтобетона и установит дождевые решетки, выполнит инженерное обустройство дороги: поставит перильные ограждения, займется озеленением и нанесет разметку, а также установит новые светофоры.

Напомним, что общая протяженность участка, на котором проводилась реконструкция, – чуть больше 3 километров. Новая дорога призвана существенно разгрузить транспортные потоки, улучшить инфраструктуру и доступность к промышленным предприятиям и торговым центрам, а также к рынку.