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В Самаре делать тест на коронавирус хотят за счет работодателей

Также на рабочих местах собираются делать прививки от гриппа
Ольга АфанасьеваОльга АфанасьеваОльгаАфанасьева
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Жителей будут тестировать на рабочих местах

Жителей будут тестировать на рабочих местах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на совещании с присутствием Союза работодателей региона обсудили грядущую вакцинацию от гриппа и тестирование на коронавирус, а также вопросы профилактики заболеваний. Так, председатель правительства Виктор Кудряшов отметил, что из-за распространения COVID профилактика заболеваний отошла на второй план.

- Сегодня наша задача – исправлять ситуацию в тех условиях, которые сейчас складываются. Так, до конца года необходимо обеспечить вакцинацию, это очень важное направление, - отметил Виктор Кудряшов.

Также руководитель Роспотребнадзора Светлана Архипова отметила, что в 40% случаев заболевание коронавирусом протекает бессимптомно и люди продолжают заражать окружающих, не зная о своем статусе. Именно поэтому важно увеличивать количество тестов в профилактических целях. Комиссия рекомендовала Союзу работодателей Самарской области рассмотреть возможность тестирования сотрудников за счет средств работодателей.

А с 1 сентября в регионе стартует прививочная кампания - вакцинацию рекомендуют также проводить на рабочих местах, чтобы охватить максимальное число людей.