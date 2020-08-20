Рядом с отелем Lotte может появиться 24-метровый конгресс-холл

Рядом с отелем может появиться конгресс-холл

В Самаре рядом с гостиницей Lotte могут построить 8-этажный конгресс-холл. Проект, презентованный Корпорацией «Кошелев» еще в начале года, вновь обсудили на заседании регионального Градостроительного совета во время обсуждения регламентов застройки исторического поселения.

Конгресс-холл собираются строить непосредственно по соседству со зданием отеля, вдоль улицы Самарской. Судя по опубликованному проекту, новое здание может занять немало места – добрую половину квартала в границах улиц Галактионовской, Красноармейской и Самарской. Размер необходимого для строительства участка составит 130 х 130 метров.

Здание займет солидный участок

Несмотря на то, что регламенты ограничивают застройку в квартале высотой 15-21 м, строители запланировали возведение здания в 24 метра – это примерно 7-8 этажей. Поэтому для того, чтобы строительство стало возможным, потребуется утвердить отклонения от нормативов.

- На территории квартала находятся объекты регионального значения. Для строительства конгресс-холла в этой зоне потребуется установить высотность в 2 раза выше, чем планировалось, разрешить не отступать от красных линий, исключить ограничения по размерам земельного участка, - говорится в опубликованных документах.