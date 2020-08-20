Самарцы смогут своими руками провести хирургическую операцию в виртуальной реальности

А не дрогнет ли у вас рука во время операции? Фото: предоставлено организаторами

В Самарской области с 17 августа проходит фестиваль NAUKA 0+. В рабочие дни поучаствовать в нем можно было в формате онлайн-лекций. А 21 августа испытать на себе чудеса и достижения современной науки можно будет лично в Ботаническом саду с 11.00 до 16.00.

В этот день для посетителей откроются сразу несколько площадок: микробиологии, хирургии, травматологии, IТ-медицины, офтальмологии и др. Организаторы обещают посетителям возможность провести операцию своими руками в виртуальной реальности, научить оказывать первую медицинскую помощь, накладывать швы на искусственной коже, проводить опыты, изучить мир под микроскопом и многое другое.

Участников фестиваля ждут призы и красочная фотозона. Изучить расписание различных мастер-классов, занятий и лекций можно уже сегодня на страничке фестиваля в соцсетях.