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Синоптики рассказали, насколько потеплеет Самарской области на выходных

Температура постепенно повышается, но все равно остается ниже нормы
Александра БудаеваАлександра БудаеваАлександраБудаева
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Самарцы надеются на то, что тепло все же вернется в регион

Самарцы надеются на то, что тепло все же вернется в регион

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области понемногу начала повышаться температура воздуха: ночами в выходные столбики термометров будут опускаться до 7-12 °C, а днем подниматься до 19-24°C. При этом все выходные будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.

Температура постепенно повышается, но все равно она остается чуть ниже средних многолетних значений на два градуса:

- До конца рабочей недели погоду в Самарской области будет формировать тыловая часть циклонического вихря, - говорят в Приволжском УГМС. - В течение этого периода существенные осадки не ожидаются. С устойчивым северо-западным ветром в наш регион будет поступать прохладная воздушная масса, поэтому среднесуточная температура воздуха окажется ниже нормы.

Синоптики в скором времени, вероятно, опубликуют уточненный прогноз на выходные и начало следующей рабочей неделе. Что преподнесет жителям Самарской области третья декада августа, остается только гадать. Но многие надеются на то, что тепло еще вернется в регион и лето немного продлится.