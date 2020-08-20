В Самарской области хозяева выбросили стаффордширского терьера умирать

Животное умирало от голода. Фото: НКО Фонд"Доброе сердце мира"

В Самарской области волонтеры спасают стаффордширского терьера, которого бросили умирать его же владельцы. Животное волонтеры нашли буквально в критическом состоянии - еще несколько дней и, возможно, было бы поздно, голодная смерть настигла бы его.

- По словам местных жителей, хозяин собаки оставил её в деревне на какое-то время друзьям, но так и не вернулся за питомцем, после чего животное оказалось на улице, - говорят в НКО Фонд "Доброе сердце мира", где сейчас пытаются спасти пса.

Стаффа подобрали волонтеры, это оказалась девочка, ее назвали Эрикой, ветеринары говорят, что ей около 5 лет. Собаку отвезли врачам, взяли у нее необходимые анализы. Доктора высказались определенно: животному надо сделать УЗИ, плюс ему нужно долго восстанавливаться в стационаре. Естественно, на это требуется определенная сумма денег, фонд объявил сбор.

Помочь Эрике можно несколькими способами:

- с банковский карт, электронных переводов и кошельков на официальном сайте Фонда.Обязательно нужна пометка: "Для ID 14306"

- SMS на номер 3434 с текстом: ДС пробел СУММА, например: ДС 100 или ДС 500. Пометку «для кого» в SMS писать не нужно

- через "Сбербанк Онлайн": в поиске приложения введите "Доброе Сердце Мира", заполните все необходимые строки, в "Назначение платежа" введите "Благотворительность" и ID или кличку животного