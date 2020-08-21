В Самаре до 1 сентября перекроют движение по четной стороне улицы Гагарина

Из-за перекрытия дороги автобусы поедут в объезд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самары придется объезжать еще один перекрытый участок. Речь идет о четной стороне улицы Гагарина. Сейчас там идет техническое перевооружение теплотрассы.

- Движение по четной стороне улицы Гагарина будет ограничено на участке от улицы Авроры до улицы Революционной в направлении улицы Революционной с 00:00 22 августа до 5:00 1 сентября, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары. Изменения коснутся и общественного транспорта. С 00:00 22 августа до 5:00 1 сентября автобусы №№ 34, 41, 56, 99, 205 будут ездить следующим образом:

- в сторону города: по улице Гагарина – улице Авроры – улице Мориса Тореза – улице Революционной – улице Гагарина - далее по маршруту;

- из города: по улице Гагарина – улице Революционной – улице Мориса Тореза – улице Авроры – улице Гагарина - далее по маршруту.

Автобус № 35 в направлении «Дома молодежи» будет курсировать по улицам Авроры, Мориса Тореза, Революционной и далее по своему обычному маршруту.