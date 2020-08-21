В Самарской области выявили случаи торговли свининой из зараженных АЧС районов

Режим ЧС из-за африканской чумы свиней ввели в 13 районах региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области вирус африканской умы свиней «захватил» уже 13 районов. Там ввели режим ЧС, однако это не мешает некоторым людям продолжать вести торговлю мясом и спецкормами с зараженных территорий. В связи с этим губернатор Дмитрий Азаров потребовал провести проверки по всем нарушениям.

- Глава региона поручил оперштабу по недопущению распространения АЧС инициировать проверку по каждому факту нарушений и привлечь к административной ответственности виновных, - сообщили в пресс-службе правительства области.

По словам специалистов, вирус АЧС очень устойчив к физическому и химическому воздействию. В свинине он сохраняется до 10 недель, в почве — от 4 до 5 месяцев, в замороженном мясе или в копченой колбасе — до 4 месяцев. Поэтому торговать продуктами на зараженных территориях сейчас нельзя и даже опасно.

Напомним, что с начала 2020 года в регионе выявили 91 случай заражения африканской чумой свиней. Режим ЧС введен на территориях Кошкинского, Красноярского, Сергиевского, Ставропольского, Сызранского, Исаклинского, Безенчукского, Волжского, Кинель-Черкасского, Шигонского районов, а также в границах Жигулевска, Новокуйбышевска и Самары.