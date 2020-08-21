Стали известны адреса установки 15 новых светофоров в Самаре

Всего в этом году в городе появятся еще 30 светофоров, большинство - возле школ и детских садов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в этом году заработают 30 новых светофоров. 15 из них уже установили на средства муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения». Большую часть «регулировщиков» разместили возле школ и детских садов. К примеру, светофоры теперь есть на Масленникова/Гая, Свободы/Средне-Садовой, Ерошевского/Гая, Каховская/Свободы, Кирова/Мирная.

- Еще 15 светофоров установят в рамках ремонта улиц по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги». Два из них возле школ. Основные работы уже завершены. Запустить все светофоры в работу планируется до конца октября, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Так, «регулировщики» появятся по следующим адресам:

- ул. Вольская – ул. Средне-Садовая;

- пр. Металлургов – ул. Строителей;

- пр. Металлургов – ул. Юбилейная;

- ул. Партизанская, 178;

- ул. Самарская – ул. Рабочая;

- ул. Мяги, 12;

- ул. Агибалова – ул. Рабочая;

- ул. Клиническая, 255;

- ул. Урицкого, 30;

- ул. Тухачевского, 80;

- ул. Советской Армии, 230 (школа № 46);

- ул. Фадеева, ООТ «Трамвайное депо» (светофор типа Т.7);

- ул. Аэропортовское шоссе, 4А;

- Аэропортовское шоссе – ул. Гоголя;

- ул. Советской Армии – ул. Блюхера.