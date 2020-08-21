В Самаре девушка без прав сбила 12-летнюю девочку

Девушка-подросток решила покататься на машине и устроила ДТП Фото: Архив "КП"

Вечером в четверг, 20 августа, в Самаре произошло ДТП с участием ребенка. В районе дома № 25 по улице Болотной около 19:20 17-летняя девушка без прав сбила 12-летнюю девочку.

- Девушка ехала на автомобиле ВАЗ-2114 по улице Опанской со стороны улицы Ровной в направлении улицы Болотной. В пути следования она сбила девочку, которая шла вместе с родителями во встречном направлении, - сообщили в ГИБДД Самары.

В результате случившегося ребенку понадобилась помощь медиков. Пострадавшую увезли в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку. Также они призывают родителей быть внимательнее к безопасности своих детей.